Visite libre du château royal de Collioure Château royal Collioure

Visite libre du château royal de Collioure 20 et 21 septembre Château royal Pyrénées-Orientales

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le château de Collioure, sentinelle du passé

Construit au début du Moyen Âge pour protéger le village de Collioure et son port naturel, le château a d’abord abrité ses seigneurs féodaux, avant de devenir une étape lors des voyages outremers des rois catalans.

Il demeure aujourd’hui l’un des derniers témoins d’un temps révolu, veillant toujours sur la baie et le village.

Château royal Quai de l’Amirauté, 66190 Collioure Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie http://www.ledepartement66.fr/98-chateau-royal-de-collioure.htm Mentionné dès 672, le château royal de Collioure retrace dans ses murs sept siècles de travaux. Aux XIIIe et XIVe siècles, il abrite une résidence des rois de Majorque, royaume éphémère de la Méditerranée au Moyen Âge. Les souverains d’Espagne et à partir du XVIe siècle les rois de France, transformeront le palais d’été en citadelle. Venir en bus : ligne 540 des bus LiO, le réseau régional des transports de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée – arrêt Le Glacis.

