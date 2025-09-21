Visite libre du château, Village de Coupiac, Coupiac

Informations pratiques

Visite libre du château 18 – 20 septembre Village de Coupiac Aveyron

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Déambulez librement dans le château et partez à la rencontre de Jehan le Mailleur, qui répondra à toutes vos questions sur la cotte de mailles et l’équipement des hommes d’armes.

Des bénévoles seront également présents tout au long du parcours pour vous accompagner et faciliter votre visite.

Village de Coupiac 6 place du Manège 12550 Coupiac Coupiac 12550 Aveyron Occitanie 05 65 99 79 45 https://chateaudecoupiac.com Le village de Coupiac abrite un imposant château résidentiel à l’allure de forteresse médiévale qui date pour l’essentiel du 15e siècle. En parcourant ses nombreuses salles aménagées, guidés par des panneaux illustrés, vous découvrirez l’histoire de la bâtisse et la vie au Moyen Âge. Vous y verrez quelques curiosités architecturales comme une rare canonnière à rotule, un magnifique oculus polylobé, un potager à six trous, de mystérieuses « oubliettes ».

Des chasses au trésor pour les enfants, la possibilité de se costumer et des jeux médiévaux agrémentent la visite.

Durant l’été, les dimanches et lundis après-midi, Jehan le Mailleur vous plonge dans l’univers de la cotte de mailles et des hommes d’armes et le lundi soir, sur réservation, un spectacle nocturne vous est proposé.

Vous pourrez déambuler librement dans le château, discuter avec Jehan le Mailleur qui répondra à toutes les questions que vous vous posez sur la cotte de mailles et l’équipement des hommes d’armes.…

© Frédéric Genot