Visite libre du chemin de mémoire du maquis de Saffré Monument à la mémoire des fusillés du Maquis de Saffré Saint-Herblain vendredi 19 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-19 09:00 – 19:00

Gratuit : non Accessible toute l’année – L’entrée du chemin de mémoire se situe entre le 113 et le 115 de l’avenue du Parnasse à Saint-Herblain Tout public

Chemin de mémoire du maquis de Saffré1 place du maquis de Saffré – L’entrée du chemin de mémoire se situe entre le 113 et le 115 de l’avenue du Parnasse à Saint-HerblainAccessible toute l’annéeVisite libreLe comité du souvenir du maquis de Saffré a mis en place, de façon pérenne, un chemin de mémoire, dans l’allée qui mène au monument à la mémoire des 27 fusillés exécutés à la Bouvardière le 29 juin 1944. Ces différents panneaux à vocation mémorielle relatent l’enchaînement des événements dramatiques survenus les 28 et 29 juin, alors que 300 jeunes maquisards attendaient la livraison d’armes des forces alliées.

Monument à la mémoire des fusillés du Maquis de Saffré Saint-Herblain 44800