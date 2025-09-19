Visite libre du chemin de mémoire du maquis de Saffré Monument à la mémoire des fusillés du Maquis de Saffré Saint-Herblain

Visite libre du chemin de mémoire du maquis de Saffré 19 – 21 septembre Monument à la mémoire des fusillés du Maquis de Saffré Loire-Atlantique

Accessible toute l’année – L’entrée du chemin de mémoire se situe entre le 113 et le 115 de l’avenue du Parnasse à Saint-Herblain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T09:00:00 – 2025-09-19T19:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Visite libre

Le comité du souvenir du maquis de Saffré a mis en place, de façon pérenne, un chemin de mémoire, dans l’allée qui mène au monument à la mémoire des 27 fusillés exécutés à la Bouvardière le 29 juin 1944. Ces différents panneaux à vocation mémorielle relatent l’enchaînement des événements dramatiques survenus les 28 et 29 juin, alors que 300 jeunes maquisards attendaient la livraison d’armes des forces alliées.

Monument à la mémoire des fusillés du Maquis de Saffré 1 place du Maquis de Saffré, 44800 Saint-Herblain Loire-Atlantique Pays de la Loire Monument et exposition pérenne à la mémoire des 27 fusillés du maquis de Saffré exécutés à la Bouvardière le 29 juin 1944

Ville de Saint-Herblain