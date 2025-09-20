Visite libre du Cloître Cloître Saint-Galmier

Visite libre du Cloître Cloître Saint-Galmier samedi 20 septembre 2025.

Visite libre du Cloître 20 et 21 septembre Cloître Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Sa chapelle de 1673 offre à la curiosité un retable du XVIIème siècle et une statue de l’Assomption de la Vierge fin XVIIème, début XVIIIème. Vous découvrirez également la statue originale en bois de Saint-Roch.

Dans la cour intérieure, le cloître présente deux magnifiques galeries du XVIème et une du XIXème avec une vue imprenable sur la plaine et les monts du Forez.

Cloître Rue du Cloître, 42330 Saint-Galmier, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Galmier 42330 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 54 05 06 http://www.saint-galmier.fr Fondé en 1650, cet ancien couvent des Ursulines a rempli, au cours des années, diverses fonctions. Hôpital sous Louis XIV, il fut occupé dernièrement par une maison de retraite. A l’intérieur, la chapelle de 1673 offre à la curiosité un retable du XVIIe et une statue de l’Assomption de la Vierge, fin XVIIe – début XVIIIe. Dans la cour intérieure, le cloître présente deux magnifiques galeries du XVIIe et une du XIXe offrant une vue imprenable sur la plaine et les monts du Forez. Aujourd’hui, ce lieu abrite des évènements culturels, tels qu’expositions et conférences.

Découvrez le couvent des ursulines, fondé en 1650.

©Service animation et communication – Mairie de Saint-Galmier