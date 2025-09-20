Visite libre du cloître de la cathédrale du Puy-en-Velay et de la salle basse du bâtiment des Mâchicoulis Ensemble cathédral du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay

Visite libre du cloître de la cathédrale du Puy-en-Velay et de la salle basse du bâtiment des Mâchicoulis Ensemble cathédral du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay samedi 20 septembre 2025.

Visite libre du cloître de la cathédrale du Puy-en-Velay et de la salle basse du bâtiment des Mâchicoulis 20 et 21 septembre Ensemble cathédral du Puy-en-Velay Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T11:45:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Connaissez-vous bien le Cloître de la cathédrale du Puy, cœur du quartier des chanoines au Moyen Âge ?

Partie nord de l’ensemble cathédral, ce monument du 12e siècle vous accueille toute l’année, et bien sûr gratuitement lors de ces Journées européennes du Patrimoine les 20 et 21 septembre.

Le Centre des Monuments nationaux vous propose un parcours en visite libre autour des galeries colorées, dans la salle du Chapitre, puis une descente dans la grande salle souterraine du bâtiment des Mâchicoulis (sortie sous le porche de la cathédrale).

L’entrée du monument se fera au 3 rue du Cloître (de 9h30 à 11h45 et de 14h à 16h30), avec une sortie unique par les souterrains du Bâtiment des Mâchicoulis, dans l’escalier de la cathédrale. Attention : nombreuses marches et sens de visite, sortie uniquement par le bas.

En raison des capacités d’accès et de circulation dans le cloître, le niveau du Trésor d’art religieux et sa collection d’ornements brodés ne seront pas accessibles au cours de ce week-end, nous vous remercions pour votre compréhension.

Ensemble cathédral du Puy-en-Velay 3 rue du cloître 43000 Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0471011596 https://www.cathedrale-puy-en-velay.fr/ https://www.facebook.com/cloitredupuy;https://www.instagram.com/cloitredupuy/ Cet ensemble cathédral majeur a conservé presque l’intégralité de ses constructions médiévales, réunies par un cloître roman coloré et d’une grande richesse ; celui-ci comprend également le Trésor de la cathédrale, le baptistère Saint-Jean (VIe siècle), ainsi que le bâtiment des Mâchicoulis.

Sanctuaire dédié à la vierge Marie depuis les premiers siècles du christianisme, le Puy devient peu à peu l’un des points de départ du pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle.

La cathédrale et son quartier couronnent le mont Anis, ancien volcan sur les pentes duquel s’est installée la ville dès l’époque gallo-romaine. À la fin du Xe siècle, la renommée de la cité s’affirme pleinement autour de la dévotion à une statue de la Vierge : Notre-Dame du Puy. Les pèlerins venant des pays frontaliers de la France s’y rassemblent de plus en plus nombreux pour continuer vers Saint-Jacques de Compostelle. Cette affluence conduit à agrandir l’église à deux reprises aux XIe et XIIe siècles. Un cloître est alors construit à l’usage du Chapitre des chanoines qui s’y réunissent et constituent le conseil de l’évêque.

Entre le XVe et le XVIIIe siècle, le cloître subit diverses restaurations. De 1842 à 1853, l’architecte Mallay procède à de très importants travaux de démontage, de reconstruction et de restitution des décors romans, poursuivis par Mimey jusqu’au début du XXe siècle, conservant à l’architecture son esprit d’origine.

Connaissez-vous bien le Cloître de la cathédrale du Puy, cœur du quartier des chanoines au Moyen Âge ?

SB / Centre des monuments nationaux