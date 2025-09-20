Visite libre du Cloître, de la cour et des jardins de la Madeleine Cloître de la Madeleine Albi

Gratuit. Entrée par la cour de l’église adjacente.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite du cloître historique de la Madeleine

Le cloître historique de la Madeleine, habituellement propriété privée, ouvre exceptionnellement ses portes à l’occasion des Journées du Patrimoine.

Promenez-vous sous ses voûtes d’origine, admirez ses jardins et découvrez les sculptures exposées.

Construit aux XVIᵉ et XVIIᵉ siècles, il a connu une riche histoire : ancien couvent des Capucins, chapellerie industrielle au XIXᵉ siècle, et aujourd’hui propriété privée préservée et restaurée.

Plus d’infos : cloitredelamadeleine.fr

Cloître de la Madeleine 44ter Rue de la Madeleine, 81000 Albi 81000 Tarn Occitania https://cloitredelamadeleine.fr/

©Cloître de la Madeleine