Visite libre du cloître des chanoines de la cathédrale Saint-Vincent de Chalon-sur-Saône Cloître de la cathédrale Saint-Vincent de Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône

Entrée libre

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Venez découvrir à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le cloître des chanoines de la cathédrale Saint-Vincent, unique en Bourgogne-Franche-Comté.

Cloître de la cathédrale Saint-Vincent de Chalon-sur-Saône Place du Cloître, 71100 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté Le cloître des chanoines de la cathédrale Saint-Vincent est le seul cloître attenant à une cathédrale conservé de Bourgogne-Franche-Comté. Ses murs périphériques ont pu être datés des environs de l’an mil, ce qui le rend encore plus exceptionnel. Trois ailes avec baies à arcatures trilobées datent du XIVe siècle et ont été voûtées d’ogives au XVe siècle. L’aile nord est une restitution contemporaine d’une galerie disparue au XIXe siècle. Dans l’esprit des chapiteaux médiévaux et du XIXe siècle existants, elle est ornée de sculptures sur chapiteaux en pierre de Saint-Marc (calcaire de Bourgogne) réalisés par la sculptrice Laëtitia de Bazelaire évoquant les animaux, les vertus, ou encore les cinq sens.

© Jean-Luc Petit / Ville de Chalon-sur-Saône