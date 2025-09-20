Visite libre du Cloître Ensemble cathédral Sainte-Eulalie-et-Sainte-Julie Elne

Visite libre du Cloître 20 et 21 septembre Ensemble cathédral Sainte-Eulalie-et-Sainte-Julie Pyrénées-Orientales

Gratuit. Dernière entrée à 18h.

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T19:00:00

️ Cloître – Visite libre

Classé Monument Historique dès 1840, ce joyau du patrimoine roman et gothique, construit entre le XIIᵉ et le XIVᵉ siècle, est un véritable musée à ciel ouvert.

Ses chapiteaux finement sculptés, ornés de motifs végétaux, animaux et religieux, offrent un témoignage unique du génie artistique médiéval.

Ensemble cathédral Sainte-Eulalie-et-Sainte-Julie Plateau des Garaffes, 66200 Elne Elne 66200 Pyrénées-Orientales Occitanie 04 48 98 00 01 https://ville-elne.fr/fr/rb/1227748/cloitre-et-cathedrale Érigée sur un ancien oppidum, la cité épiscopale possède un patrimoine majestueux. Sa cathédrale romane du XIe siècle est visible depuis la mer ou l’intérieur des terres. La construction de son fascinant cloître de marbre gris veiné de bleu débute au cœur de la période d’épanouissement de l’art roman, pour se poursuivre tout au long de la période gothique. Ses chapiteaux évoluent du roman des ateliers roussillonnais du XIIe siècle, au gothique, dans une floraison luxuriante de thèmes originaux (végétaux, animaux et religieux).

Ce lieu patrimonial majeur, classé Monument historique en 1840 pour le cloître et 1875 pour la cathédrale, fut le siège de l’évêché du VIe siècle jusqu’en 1602. Récemment, les vestiges de la cathédrale primitive datée du VIe siècle ont été mis au jour à proximité.

