Visite libre du cloître et des expositions | Journées du Patrimoine Esplanade Jean-Marie Louvel Caen

Informations pratiques

Caen

Visite libre du cloître et des expositions | Journées du Patrimoine

Esplanade Jean-Marie Louvel Abbaye-aux-Hommes Hôtel de Ville Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 13:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Visite libre du cloître et des expositions permanentes et temporaires (l’exposition temporaire Elisabeth II, retour à l’abbaye de Guillaume ).

Visite libre du cloître et des expositions permanentes et temporaires (l’exposition temporaire Elisabeth II, retour à l’abbaye de Guillaume ). .

Esplanade Jean-Marie Louvel Abbaye-aux-Hommes Hôtel de Ville Caen 14000 Calvados Normandie

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English : Visite libre du cloître et des expositions | Journées du Patrimoine

Self-guided tour of the cloister and the permanent and temporary exhibitions (the temporary exhibition ‘Elizabeth II: Return to Guillaume’s Abbey’).

L’événement Visite libre du cloître et des expositions | Journées du Patrimoine Caen a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer