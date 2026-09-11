Visite libre du cloître et des expositions | Journées du Patrimoine Esplanade Jean-Marie Louvel Caen
samedi 19 septembre 2026 · Esplanade Jean-Marie Louvel · Caen
Informations pratiques
Caen
Visite libre du cloître et des expositions | Journées du Patrimoine
Esplanade Jean-Marie Louvel Abbaye-aux-Hommes Hôtel de Ville Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 13:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Visite libre du cloître et des expositions permanentes et temporaires (l’exposition temporaire Elisabeth II, retour à l’abbaye de Guillaume ).
Visite libre du cloître et des expositions permanentes et temporaires (l’exposition temporaire Elisabeth II, retour à l’abbaye de Guillaume ). .
Esplanade Jean-Marie Louvel Abbaye-aux-Hommes Hôtel de Ville Caen 14000 Calvados Normandie
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English : Visite libre du cloître et des expositions | Journées du Patrimoine
Self-guided tour of the cloister and the permanent and temporary exhibitions (the temporary exhibition ‘Elizabeth II: Return to Guillaume’s Abbey’).
L’événement Visite libre du cloître et des expositions | Journées du Patrimoine Caen a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer
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