Visite libre du cloître et sa mise au tombeau – Carennac Cour du prieuré de Carennac Carennac

Gratuit. Sans réservation. Informations auprès de l’Office de Tourisme : 05.65.33.22.00.

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

⛪ Visite libre — Cloître roman et Mise au tombeau de Carennac

Partez à la découverte du cloître roman de l’ensemble monastique, détruit pendant la guerre de Cent Ans puis reconstruit au XIXᵉ siècle.

Ne manquez pas la remarquable Mise au tombeau en pierre, datant de la fin du XVe siècle — une œuvre saisissante à admirer au cœur du site.

Cour du prieuré de Carennac 46110 Carennac Carennac 46110 Lot Occitanie L’édifice appelé château est l’ancien prieuré de l’abbaye du même nom. Le prieuré bénédictin fut fondé au Xe siècle et érigé en doyenné par Cluny en 1295. Le château constituait les appartements privés du doyen. Sa façade a été reconstruite sur les anciens remparts, à la Renaissance, et accolée au flanc nord de l’église. Deux tourelles en encorbellement en flanquent les angles. À la suite, vers l’est, subsiste une partie des remparts du XIIe siècle et, vers l’ouest, l’ancienne porte ogivale de l’abbaye donnant accès au porche de l’église. Cette porte est défendue par une série de mâchicoulis desservis par une salle haute dépendant du prieuré. De l’intérieur du château, un escalier à vis conduit à une tour élevée, dite tour de Télémaque. Cette tour rectangulaire est desservie par un second escalier à vis accolé à la façade est. Le bâtiment attenant est caractéristique par ses baies sculptées à meneaux. Un contrefort carré à la base, évidé à l’intérieur, supporte une sorte de pavillon ouvert dénommé « Bretèche » ou tribune aux harangues. La propriété du prieuré (anciennement propriété de l’État, ministère de la culture) a été transférée à la commune par convention signée le 24 août 2007.

© Pah Cauvaldor