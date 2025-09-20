Visite libre du Crédac Centre d’art contemporain d’Ivry – le Crédac Ivry-sur-Seine

Visite libre du Crédac 20 et 21 septembre Centre d'art contemporain d'Ivry – le Crédac Val-de-Marne

Gratuit

Début : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T21:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Visite libre de l’étage et de l’exposition de l’artiste espagnole June Crespo.

Centre d’art contemporain d’Ivry – le Crédac 1 Place Pierre Gosnat, 94200 Ivry-sur-Seine, France Ivry-sur-Seine 94200 Marat – Parmentier Val-de-Marne Île-de-France 33149602506 https://credac.fr Créé en 1987, le Centre d’art contemporain d’Ivry – le Crédac s’est installé en 2011 au dernier étage du bâtiment “américain” de la Manufacture des Œillets, fleuron du patrimoine industriel d’Ivry-sur-Seine. Ce bâtiment de brique, de verre et d’acier, construit en 1913 sur le modèle américain de la Daylight Factory, aux formes claires et modernes rappelant l’école de Chicago, est l’un des premiers exemples architecturaux du fonctionnalisme en France. Ses façades entièrement vitrées établissent un continuum entre la ville et l’espace d’exposition.

© Le Crédac / Marc Domage.