Visite libre du domaine Bonnier de la Mosson Domaine de Bonnier de la Mosson Montpellier

Visite libre du domaine Bonnier de la Mosson Domaine de Bonnier de la Mosson Montpellier samedi 20 septembre 2025.

Visite libre du domaine Bonnier de la Mosson 20 et 21 septembre Domaine de Bonnier de la Mosson Hérault

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite libre du domaine Bonnier de la Mosson

Passez le portail et laissez-vous guider à travers le parc, les vestiges du château et l’impressionnant buffet d’eau.

Domaine de Bonnier de la Mosson Route de Lodève, 34070 Montpellier Montpellier 34185 Les Cévennes Hérault Occitanie Le château de Joseph Bonnier de la Mosson, trésorier de la Bourse et conseiller à la Cour des comptes, fut édifié en 1723. Sa mort prématurée en 1744 conduisit sa veuve à céder cette somptueuse folie, qui sera graduellement démantelée.

Les seuls vestiges subsistant de cette demeure sont les éléments de décoration intérieure du salon de musique, les gypseries, le pavillon central, le buffet d’eau, et quelques statues de la terrasse. Avec un brin d’imagination, plongez au cœur de ce château fusionnant les joyaux et les splendeurs du XVIIIe siècle.

La ville, puis ultérieurement Montpellier Méditerranée Métropole, ont entrepris la restauration intégrale de ce domaine, répartie au travers de divers programmes. Néanmoins, le parc offre déjà un cadre magnifique pour se détendre et se promener.

Visite libre du domaine Bonnier de la Mosson

© Montpellier Méditerranée Métropole | Caroline Frinault