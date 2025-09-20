Visite libre du Domaine du Grand Daubeuf Daubeuf-Serville

Visite libre du Domaine du Grand Daubeuf Daubeuf-Serville samedi 20 septembre 2025.

Visite libre du Domaine du Grand Daubeuf

Le Château Daubeuf-Serville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 13:30:00

fin : 2025-09-21 19:00:00

Date(s) :

2025-09-20

A l’occasion des Journées du Patrimoine, venez profiter d’un moment suspendu, au cœur d’une nature généreuse et fleurie, et de l’architecture des bâtiment classés Monuments Historiques, comme le Chenil et les Grandes Ecuries.

Le château attribué à François Mansart, a été construit en 1629, ainsi que le domaine enclos.. Le château avec corps de logis flanqué de deux pavillons, est très caractéristique des constructions de la fin du règne de Louis XIII. Malgré les travaux d’amélioration du XIXe siècle, il est encore très représentatif de cette architecture robuste mais très soignée. Le parc a été redessiné au XVIIIe siècle, des perspectives ont été créées se prolongeant à l’extérieur du domaine au-delà du saut-de-loup. Dans son emprise foncière et dans sa composition, les grandes lignes en sont préservées, y compris la clôture. Au XIXe siècle, il a été modifié par Bühler (adjonction de la pièce d’eau et du jardin bas). L’ensemble des dépendances, construites par Pinchon et Boulanger dans la seconde moitié du XIXe siècle, sont d’un intérêt moindre, exception faite des grandes écuries réalisées selon un parti ambitieux avec leur grand hall éclairé d’une verrière et leurs amples ailes en hémicycle. .

Le Château Daubeuf-Serville 76110 Seine-Maritime Normandie +33 2 27 30 52 50

English : Visite libre du Domaine du Grand Daubeuf

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite libre du Domaine du Grand Daubeuf Daubeuf-Serville a été mis à jour le 2025-09-16 par Communauté de communes Campagne de Caux