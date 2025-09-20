Visite libre du Fort de la Hougue Saint-Vaast-la-Hougue

Route de la Hougue Saint-Vaast-la-Hougue Manche

A l’occasion des Journées de Patrimoine, le site de la Hougue reste ouvert au public en entrée libre. La tour de la Hougue fait partie d’un patrimoine exceptionnel représenté par les deux tours Vauban, à la Hougue et sur Tatihou, inscrites à l’Unesco en 2008 dans le cadre du Réseau des Sites majeurs de Vauban. Ces trous-observatoires représentent l’une des facettes de l’oeuvre de Vauban et constituent l’archétype des tours tronconiques de défense côtière, à batteries hautes. Le site de la Hougue abrite également plusieurs places fortes (bunkers) construites par les allemands lors de la seconde guerre mondiale et dont certaines sont ouverts au public.

samedi 20 septembre 2025 de 13h30 à 17h30

dimanche 21 septembre 2025 de 13h30 à 17h30 .

