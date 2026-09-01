Visite libre du Fort de la Hougue Saint-Vaast-la-Hougue
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Vaast-la-Hougue
Informations pratiques
Saint-Vaast-la-Hougue
Visite libre du Fort de la Hougue
Route de la Hougue Saint-Vaast-la-Hougue Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 13:30:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
A l’occasion des Journées de Patrimoine, le site de la Hougue reste ouvert au public en entrée libre. La tour de la Hougue fait partie d’un patrimoine exceptionnel représenté par les deux tours Vauban, à la Hougue et sur Tatihou, inscrites à l’Unesco en 2008 dans le cadre du Réseau des Sites majeurs de Vauban. Ces trous-observatoires représentent l’une des facettes de l’oeuvre de Vauban et constituent l’archétype des tours tronconiques de défense côtière, à batteries hautes. Le site de la Hougue abrite également plusieurs places fortes (bunkers) construites par les allemands lors de la seconde guerre mondiale et dont certaines sont ouverts au public.
Samedi 19 septembre et dimanche 20 septembre 2026 de 13h30 à 18h00.
Samedi 19 à 10h, visite commentée par Annick Perrot. .
Route de la Hougue Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie +33 2 33 88 62 30
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English : Visite libre du Fort de la Hougue
L’événement Visite libre du Fort de la Hougue Saint-Vaast-la-Hougue a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Cotentin – Le Val de Saire
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