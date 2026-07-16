Visite libre du fort de Leveau, Fort de Leveau, route de Mairieux, 59750 FEIGNIES, Feignies

Informations pratiques

Visite libre du fort de Leveau 19 et 20 septembre Fort de Leveau, route de Mairieux, 59750 FEIGNIES Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez visiter l’un des derniers témoins de Maubeuge la Militaire et partez dans les pas des soldats de 1914 qui défendirent la ville durant les deux semaines de bataille.

Nous mettons gratuitement à votre disposition une application qui vous guidera tout au long de votre parcours.

Sur le principe de l’audioguide, une fois téléchargée, l’application vous permettra de découvrir le fonctionnement du fort et le déroulé de la bataille de Maubeuge. Vous pourrez aussi écouter de nombreux témoignages relatant le bombardement du fort.

Une fois sur le site, tout au long de votre parcours, vous rencontrerez à l’intérieur, mais aussi en extérieur, des QR Codes.

Scannez-les avec votre smartphone afin d’accéder aux contenus des scènes via le bouton scan.

https://fortdeleveau.fr/lapplication/

Fort de Leveau, route de Mairieux, 59750 FEIGNIES 59750 FEIGNIES Feignies 59750 Nord Hauts-de-France 0327623707 https://fortdeleveau.fr https://www.facebook.com/fortdeleveau?locale=fr_FR [{« link »: « https://fortdeleveau.fr/lapplication/ »}] Le fort de Leveau a été construit entre 1882 et 1884 selon la stratégie mise en place par le Général Séré de Rivières. Il est l’un des six forts construits pour défendre la ville de Maubeuge et remettre son système défensif à niveau. Le fort va subir les combats de septembre 1914 lors du siège de la place forte. Bombardée le 7, la structure de fort se montre totalement inadaptée aux tirs de l’artillerie moderne allemande. Près de 120 hommes y perdent la vie. Le fort est à l’heure actuelle l’un des derniers témoins de l’histoire de Maubeuge en 1914. Parking gratuit

Arrêt de bus « Fort Leveau », lignes 10 et 63

Venez visiter l’un des derniers témoins de Maubeuge la Militaire et partez dans les pas des soldats de 1914 qui défendirent la ville durant les deux semaines de bataille.

A.S.F.L.