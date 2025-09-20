Visite libre du fort de Vancia Fort de Vancia Rillieux-la-Pape

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Le fort de Vancia est un ouvrage militaire construit de 1872 à 1878. Ce fort de forme pentagonale couvre environ 18 ha. Il fait partie de la deuxième ceinture de Lyon et plus globalement du système Séré de Rivières.

Le samedi septembre, 20 il est proposé au public un circuit de visite en accès libre dans le fort.

En plus des supports physiques et pédagogiques pour relater l’histoire du fort, il sera possible d’utiliser un audioguide. Pour cela, les visiteurs doivent être munis d’un smartphone avec lecteur de QR code (l’utilisation d’oreillettes est conseillée).

Il est à noter que le site est difficile d’accès pour les personnes à mobilité réduite

Fort de Vancia Chemin de Sathonay, 69140 Rillieux-la-Pape Rillieux-la-Pape 69140 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 37 85 01 50 http://www.ville-rillieux-la-pape.fr Ce fort de 23 000 m², construit selon le système défini par Séré de Rivières, est situé sur deux communes : Rillieux-la-Pape et Sathonay-Village. Il fait partie de la ceinture de défense de Lyon construite après 1870. Il est aujourd’hui inutilisé. Bus C5 : Vancia-Village.

ville de Rillieux-la-pape