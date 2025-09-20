Visite libre du Fort Dorsner à Giromagny Fort Dorsner – Giromagny Giromagny

Visite libre du Fort Dorsner à Giromagny Fort Dorsner – Giromagny Giromagny samedi 20 septembre 2025.

Entrée libre | Prévoir des chaussures fermées et un pull.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter le Fort Dorsner de Giromagny, un chef-d’œuvre architectural du XIXe siècle en grès rose.

Le sommet sera ouvert au public, avec vue panoramique sur la trouée de Belfort et ses alentours.

Une visite adaptée aux familles, avec un parcours ludique pour les enfants, est également prévue.

La visite dure entre 1h et 1h30 (dernière entrée à 17h).

Fort Dorsner – Giromagny Chemin du Fort, 90200 Giromagny Giromagny 90200 Territoire-de-Belfort Bourgogne-Franche-Comté 06 72 56 42 70 http://www.facebook.com/fort.dorsner Ce fort construit en 1875 faisait partie du système défensif Séré de Rivières.

C’est le plus étonnant ouvrage militaire du coin, relativement bien préservé, et surtout bien restauré. Il offre un aperçu très complet des choix défensifs opérés à la fin du siècle dernier. Le fort de Giromagny est en effet l’un des maillons du système mis en place par Séré de Rivière, le Vauban du XIXe siècle. Après 1870, cet architecte militaire met en place un réseau serré de défense, précurseur de la ligne Maginot, destiné à contenir et repousser les attaques venues du nord et de l’est de l’Europe. Stratégiquement placé pour contrôler la fameuse trouée de Belfort, dont la perspective s’étend jusqu’en Alsace, il domine la vallée de la Savoureuse qui arrose Giromagny. Le fort, baptisé Fort Dorsner, du nom d’un général d’Empire, fut construit entre 1874 et 1879 en grès rose des Vosges, à l’instar du château et de la cathédrale de Belfort. Puissamment renforcé, il ne comptait pas moins de 47 bouches à feu. Sur le principe en vigueur dans les constructions de ce type, il comporte des casemates, des caponnières pour poster les canons et un couloir voûté, permettant de rejoindre à l’abri du feu les différentes parties. La cour centrale, cernée des hautes murailles du fort, dessert les chambres et les casemates.

© Association du Fort Dorsner