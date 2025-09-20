Visite libre du Fort Dugommier Fort Dugommier Collioure

Gratuit. Sans réservation. Accès à pied par la balade des forts, en voiture par Port-Vendres, en petit train (dans la limite des places disponibles) au départ de la place du 8 mai.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

À la découverte du Fort Dugommier

L’association Fort Dugommier de Collioure vous invite à explorer ce monument historique en cours de réhabilitation et à découvrir la technique traditionnelle de la taille de pierre.

Une visite qui mêle patrimoine militaire et savoir-faire artisanal, au cœur d’un site offrant une vue imprenable sur Collioure et la Méditerranée.

Fort Dugommier Route Stratégique, 66190 Collioure Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie 06 82 25 17 64 https://www.collioure.com/collioure/fort-dugommier/tabid/3955/offreid/1e98b210-8ca2-4e78-8847-3bb24221c8f1 Le fort Dugommier se situe au-dessus du fort Saint-Elme. La redoute a été construite entre 1844 et 1851 et a pour but d’améliorer la défense de la ville du côté de la frontière espagnole.

Dès la fin du XIXe siècle, le fort qui se dégradait progressivement jusqu’à l’état de ruines a été l’objet de plusieurs chantiers de restauration successifs qui ont lieu encore aujourd’hui. À pied par la balade du Moulin et du Fort Saint-Elme / En voiture.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Ministère de la Culture