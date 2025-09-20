Visite libre du fort Fort de Querqueville Cherbourg-en-Cotentin

2€, gratuit enfants.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Ancien Fort Militaire

Fort de Querqueville Rue du port, Querqueville, 50460 Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin 50460 Querqueville Manche Normandie 06 75 86 19 91 https://twitter.com/afquer;https://m.facebook.com/p/Fort-de-Querqueville-100091730863003/ Resté dans un état très proche de son apparence originelle du temps de Louis XVI, le Fort de Querqueville est en soi un monument remarquable. Mais il faut le replacer dans son environnement : celui de la grande rade de Cherbourg, avec la jetée de près de 4 km, le port militaire, le bastion de l’île Pelée. La construction de telles défenses furent pendant 70 ans le plus grand chantier d’Europe, rivalisant avec les travaux de Saint-Pétersbourg ; celui du petit port naturel de Querqueville, qui offre sa protection derrière la digue du fort Chavagnac, et qui présente de grandes perspectives pour le développement de la navigation de plaisance.

BOUBEKEUR KHELFAOUI