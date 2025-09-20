Visite libre du four à chanvre Four à chanvre Morannes sur Sarthe-Daumeray

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Le four à chanvre est une construction qui servait au séchage du chanvre. Le chanvre est une plante à feuilles palmées, cultivée pour sa tige, fournissant une excellente fibre textile et pour ses graines, ou chènevis. Il sert également à la fabrication des cordages. La culture du chanvre se fait en plusieurs étapes de préparation : le bottelage, l’érussage, le rouissage, le broyage et le lissage.

Four à chanvre Daumeray Morannes sur Sarthe-Daumeray 49640 Daumeray Maine-et-Loire Pays de la Loire

Laura Bellanger