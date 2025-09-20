Visite libre du grand temple protestant de Clairac Place Viçose Clairac

Gratuit.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Le Grand temple de Clairac

Le temple actuel a été reconstruit en 1865. Il est inscrit au titre des monuments historiques par arrêté du 15 mars 2021. C’est le plus grand temple du Lot-et-Garonne.

Le temple est à forme carrée avec des prolongations saillantes à ses angles, lui donnant un aspect cruciforme. À l’intérieur, le chœur, légèrement surélevé, accueille une chaire à prêcher en bois surmontée d’un dais.

Les protestants ont retrouvé la liberté de culte avec l’édit de tolérance en 1787 et la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. En 1802, les Articles organiques promulgués par Napoléon Ier relatifs au Régime concordataire français organise les Églises réformées. Dès 1807, est édifié à Clairac un premier temple protestant.

Place Viçose Place Viçoze, 47320 Clairac Clairac 47320 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine Parking libre

© Église protestante unie d’Agen