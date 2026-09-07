VISITE LIBRE DU HAMEAU DES ALPES – Centre d’interprétation du Reblochon et Musée du Ski., Le Hameau des Alpes, La Clusaz

Informations pratiques

VISITE LIBRE DU HAMEAU DES ALPES – Centre d’interprétation du Reblochon et Musée du Ski. Dimanche 20 septembre, 09h00 Le Hameau des Alpes Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

– Visite libre, ludique et interactive sur l’histoire du Reblochon et du Ski

– Démonstrations de sciage, de tournage sur bois, exposition extérieure d’anciennes photos de La Clusaz, ouverture du grenier abritant la faune des montagnes des Aravis.

Le Hameau des Alpes 44 route de la patton, 74220 La Clusaz La Clusaz 74220 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 66 94 34 http://www.lehameaudesalpes.com http://www.laclusaz.com Différents espaces accueillent le public :

ESPACE REBLOCHON

Découvrez une approche ludique et contemporaine de l’histoire de la fabrication du Reblochon, dans le cadre traditionnel. Des objets à manipuler, des dispositifs sensoriels et des appareils numériques vous feront participer activement à l’exposition au fil d’un jeu de piste grandeur nature, avec des indices à trouver dans la muséographie permettant d’accéder à LA pièce secrète !

ESPACE SKI

DEVENEZ INCOLLABLE SUR LES SPORTS D’HIVER À LA CLUSAZ !

Qu’est-ce qu’un « télétraineau »?

Combien la station de La Clusaz possède-t’elle de champions ?

Venez en apprendre davantage sur l’évolution du ski depuis un siècle.

ESPACES EXTÉRIEURS

– LE SENTIER PEDAGOGIQUE

Ler sentier pédagogique permet de se balader tout en s’instruisant. Des bornes sont apposées au fil du parcours sur les thématiques suivantes : tourisme, sylviculture, artisanat, agriculture. Chaque borne présente un sujet et un flashcode qui renvoie vers du contenu complémentaire en ligne. Longueur : 1 km / Durée moy. : 20 minutes

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– AIRE DE JEUX ET DE PIQUE-NIQUE

Faite une pause au Hameau des Alpes. Tout est prévu : jeux pour enfants, table de pique-nique,bancs en bois…

– ANNEXES DU HAMEAU DES ALPES

Visitez les annexes du Hameau des Alpes :

* le four banal traditionnel

* les greniers renfermant les trésors d’antan

* une véritable scierie traditionnelle de montagne

LA GEOCACHE

Une boîte est dissimulée quelque part sur le site pour attirer les adeptes de cette version moderne de chasse au trésor par GPS. Selon les saisons, deux itinéraires piétons : au départ de la Patinoire de La Clusaz, ou au départ de l’Office du Tourisme. En navette, ligne 7 ou ligne 5. En voiture : depuis le centre de La Clusaz, suivre la route de l’Etale, parking possible devant le Hameau des Alpes (attention : nombre de places limité).

Journées européennes du patrimoine

©otLaClusaz