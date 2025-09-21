Visite libre du jardin botanique de la faculté de santé d’Angers Faculté de Santé département pharmacie Angers

Visite libre du jardin botanique de la faculté de santé d’Angers Dimanche 21 septembre, 10h00, 14h00 Faculté de Santé département pharmacie Maine-et-Loire

Dons à l’association des « Amis du jardin botanique » appréciés, sans inscription

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T13:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Dimanche 21 septembre 2025 :

Visite libre de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00.

Véritable institution datant de 1890, ce jardin d’étude conserve 2000 espèces végétales. Au centre un jardin divisé en 32 plates-bandes où les plantes sont classées par familles botaniques. Une serre abrite des plantes tropicales telle la citronnelle, la sensitive ou des plantes carnivores. L’arboreteum s’énorgueillit d’un sassafras, d’un araucaria de 150 ans, d’un séquoia géant de 42 m de haut ou d’un ginkgo femelle. En terrasse, le jardin thématique présente des massifs de plantes groupées selon leurs vertus thérapeutiques. La visite se terminera dans la graineterie où sont conservées les espèces dans plus de 1600 bocaux de graines.

Faculté de Santé département pharmacie 16 boulevard Daviers Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241226600

Visite libre du Jardin Botanique

Université d’Angers