Visite libre du jardin botanique de Marnay-sur-Seine, Jardin botanique de Marnay-sur-Seine, Marnay-sur-Seine

Informations pratiques

Visite libre du jardin botanique de Marnay-sur-Seine 18 – 20 septembre Jardin botanique de Marnay-sur-Seine Aube

Entrée 5 euros, demi-tarif pour les demandeurs d’emploi et les étudiants, gratuit pour les enfants jusqu’à 18 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:30:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Venez parcourir le jardin botanique de Marnay-sur-Seine, profitez des différents espaces pour découvrir les plantes sous de multiples facettes: leurs évolutions au cours des âges, leurs adaptations aux différents milieux, leur incroyable diversité… Vous verrez aussi leur importance dans notre vie quotidienne pour manger, se soigner, et même respirer !

Jardin botanique de Marnay-sur-Seine Chemin des Gougins 10400 Marnay-sur-Seine Marnay-sur-Seine 10400 Aube Grand Est 0325219418 https://www.jardin-botanique.org Véritable musée vivant des plantes et formidable conservatoire de la biodiversité, le jardin botanique de Marnay-sur-Seine vous invite à reconsidérer votre rapport au monde végétal. On peut même évoquer une approche sensuelle et poétique de la nature. Déambuler au fil des différentes parties du jardin disposées selon un parcours d’une vingtaine de thèmes : le chemin de l’évolution, les roseraies, les plantes médicinales, les plantes condimentaires, le potager, le jardin d’ombre, le jardin conservatoire, le jardin ornemental, le mur végétal… Plus de 3000 espèces végétales vous attendent sur un espace de 2 hectares.

Venez parcourir le jardin botanique de Marnay-sur-Seine, profitez des différents espaces pour découvrir les plantes sous de multiples facettes: leurs évolutions au cours des âges, leurs adaptations !…

©AMB