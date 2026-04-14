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Visite libre du jardin de la ferme mielifique, La Ferme mielifique, Thyez

Visite libre du jardin de la ferme mielifique, La Ferme mielifique, Thyez

Visite libre du jardin de la ferme mielifique, La Ferme mielifique, Thyez vendredi 5 juin 2026.

Lieu : La Ferme mielifique

Adresse : 1647 route de rontalon 74300 Thyez

Ville : 74300 Thyez

Département : Haute-Savoie

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Visite libre du jardin de la ferme mielifique 5 – 7 juin La Ferme mielifique Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:30:00+02:00
Fin : 2026-06-07T17:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

La Ferme Mielifique est une Ferme Apicole,
Estelle elève ses abeilles pour lesquelles elle a réalisé plus de 8000 plantations d’arbres et de fleurs Mellifères,
Créant ainsi un lieu atypique, où la biodiversité retrouve sa place,
Pour Information : Les vendredis soirs c’est Pic Nic à la ferme,
Vendredi 5/6 n’hésitez pas à emmener votre pic-nic pour prolonger votre visite – Accès au tarif de 5€ comprenant une boisson de la ferme – Accès libre, Sans inscription.

La Ferme mielifique 1647 route de rontalon 74300 Thyez Thyez 74300 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0663637650
La Ferme Mielifique est une Ferme Apicole,

©jaunepepite