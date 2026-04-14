Visite libre du jardin de la ferme mielifique, La Ferme mielifique, Thyez

Visite libre du jardin de la ferme mielifique 5 – 7 juin La Ferme mielifique Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T17:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

La Ferme Mielifique est une Ferme Apicole,

Estelle elève ses abeilles pour lesquelles elle a réalisé plus de 8000 plantations d’arbres et de fleurs Mellifères,

Créant ainsi un lieu atypique, où la biodiversité retrouve sa place,

Pour Information : Les vendredis soirs c’est Pic Nic à la ferme,

Vendredi 5/6 n’hésitez pas à emmener votre pic-nic pour prolonger votre visite – Accès au tarif de 5€ comprenant une boisson de la ferme – Accès libre, Sans inscription.

La Ferme mielifique 1647 route de rontalon 74300 Thyez Thyez 74300 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0663637650

La Ferme Mielifique est une Ferme Apicole,

©jaunepepite