Visite libre du jardin de la maison principale du Galion Maison principale du Galion La Trinité samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:+ – 2025-09-20T23:+

Fin : 2025-09-21T15:+ – 2025-09-21T23:+

Promenez-vous librement dans le jardin du Galion et profitez d’un cadre paisible pour explorer le site à votre rythme.

Cette balade est aussi l’occasion de découvrir les produits du terroir de la Baie des Trésors.

Maison principale du Galion 1 chemin du galion 97220 La trinité La Trinité 97220 Martinique Martinique +596696707707 https://baiedestresors.com

Baie des Trésors – T.SALINIERE