Visite libre du jardin de la Prade, Jardin de La Prade, Albias

Visite libre du jardin de la Prade 5 – 7 juin Jardin de La Prade Tarn-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

jardin paysager de la prade

Venez découvrir notre jardin ombragé de 6 000 m², d’inspiration anglaise, avec son petit pont de brique du XIXe siècle.

Ses nombreuses ambiances en font un lieu apaisant, ressourçant et varié. De l’espace japonisant à la cabane perchée, en passant par le sentier des lutins bordant le ruisseau, vous arriverez jusqu’à l’abri de jardin au toit végétalisé et au potager.

Pour les amateurs de nature et de flore sauvage, le sentier se prolonge. Nous y avons simplement mis en valeur la flore locale.

Le tout est cultivé sans pesticides ni intrants chimiques.

Vous pourrez également rencontrer notre coq et sa suite, ainsi que nos deux ânes, Toto et Pépite, qui se feront un plaisir de recevoir un câlin.

Le jardin sera également ouvert du 23 au 25 mai aux mêmes horaires.

Nous accueillons aussi les groupes et associations du vendredi 15 mai au vendredi 5 juin, ainsi que du mardi 16 au vendredi 19 juin.

Jardin de La Prade 909 route de Gratié, 82350 Albias Albias 82350 Tarn-et-Garonne Occitanie 07 86 65 25 66 http://jardindelaprade.canalblog.com [{« link »: « https://jardindelaprade.canalblog.com »}] Jardin privé de 6 000 m², arboré, bordé par le ruisseau de la Brive et son pont de briques du XIXe siècle. Ambiances d’inspiration anglaise, massifs, rosiers, arbustes, vivaces. Espace « japonisant ». Bassin, cascade, cabane perchée, abri de jardin au toit végétalisé, allées, pergolas, poulailler, rucher, ânes, verger, potager en lasagnes, aromatiques. Petit sentier des lutins à la découverte de la flore locale et petit bois.

Ouvert du 26 mai au 6 juin. De Montauban, sur A20, sortie 61. A Saint-Etienne-de-Tulmont, prendre D66 vers Albias. Faire 2 km. Prendre à droite route gratié. De Caussade D820, prendre dans Albias à gauche direction Saint-Étienne-de-Turmont. Puis à 3 km route de Gratié.

jardin paysager de la prade

©Albert VAO