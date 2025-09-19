Visite libre du jardin de Villevaleix Le Jardin de Villevaleix L’Église-aux-Bois

Visite libre du jardin de Villevaleix 19 – 21 septembre Le Jardin de Villevaleix Corrèze

Visite gratuite, possibilité de faire un don. Prévoir les bottes en cas de pluie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T09:+ – 2025-09-19T12:+

Fin : 2025-09-21T14:+ – 2025-09-21T18:+

Venez vous ressourcer dans un havre de paix où la nature et le patrimoine se rencontrent. Le Jardin de Villevaleix est un lieu conçu pour l’émerveillement et la sérénité.

Au fil de ses allées soigneusement aménagées, vous découvrirez des massifs floraux aux couleurs éclatantes, de majestueux arbres centenaires et des coins de repos propices à la contemplation. Chaque espace raconte une histoire, que ce soit à travers une vieille fontaine en fonte, un bassin paisible en pierre, un kiosque en bambou ou des vues imprenables sur la campagne environnante.

Ce jardin, né d’un projet de réhabilitation d’une parcelle autrefois abandonnée, témoigne d’un engagement passionné pour le patrimoine naturel. Il est un lieu de découverte, où chaque saison apporte ses trésors et où l’harmonie des éléments invite à la flânerie.

Nous sommes ravis de vous accueillir pour partager la beauté et l’histoire de ce lieu unique.

Le Jardin de Villevaleix 1 Villevaleix, 19170 L’Eglise-aux-Bois L’Église-aux-Bois 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 0682161967 https://le-jardin-de-villevaleix.com/ Toutes les informations et l’histoire du lieu sont disponibles sur https://le-jardin-de-villevaleix.com/ en voiture, à pieds, à vélo, présence d’un parking, sur le passage du chemin de randonnée « Le Puy Mamoulaud »

© Didier Cuzon