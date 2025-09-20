Visite libre du jardin des Petits Prés Jardin des Petits Prés Cézy

Entrée libre | Rendez-vous directement sur place.

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir les jardins de Thierry Floreau, un écrin de type tropical qui contient plus de 1 600 plantes.

Jardin des Petits Prés 4 rue des Petits Prés, 89410 Cézy Cézy 89410 Yonne Bourgogne-Franche-Comté À Cézy, un passionné vous ouvre les portes de son jardin dès le mois de juin. Vous y découvrirez des plantes rares et originales dans un cadre extraordinaire. Le jardin de type tropical est orné de plus de 1 300 espèces différentes, trois points d’eau, une rocaille riche en plantes, etc.

À la fois botanique, bucolique, esthétique, le jardin est apprécié de tous ses visiteurs. Un petit paradis au cœur de Cézy vous est ouvert.

