Visite libre du jardin des Seigneurs et de l’atelier de sculpture de Marcel Joosen, Jardin des Seigneurs, Fresnes sur Apance

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00
Un jardin renaissance à la française se prête idéalement à l’exposition de sculptures. C’est dans cette optique que Marcel a créé cet ensemble dit « Jardin des Seigneurs ».
Appellation justifiée tant par l’origine seigneuriale du lieu que par les œuvres qui le composent.
Jardin des Seigneurs 8 rue de l’église 52400 Fresnes sur Apance Fresnes sur Apance 52400 Haute-Marne Grand Est C’est un jardin Renaissance avec une fontaine et des sculptures en bronze, situé côté jardin de la maison forte dite « Château Maillard ». Il comporte également un petit jardin médiéval devant les communs.
