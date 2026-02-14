Visite libre du jardin des Seigneurs et de l’atelier de sculpture de Marcel Joosen, Jardin des Seigneurs, Fresnes sur Apance

Visite libre du jardin des Seigneurs et de l’atelier de sculpture de Marcel Joosen 6 et 7 juin Jardin des Seigneurs Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Un jardin renaissance à la française se prête idéalement à l’exposition de sculptures. C’est dans cette optique que Marcel a créé cet ensemble dit « Jardin des Seigneurs ».

Appellation justifiée tant par l’origine seigneuriale du lieu que par les œuvres qui le composent.

Jardin des Seigneurs 8 rue de l’église 52400 Fresnes sur Apance Fresnes sur Apance 52400 Haute-Marne Grand Est C’est un jardin Renaissance avec une fontaine et des sculptures en bronze, situé côté jardin de la maison forte dite « Château Maillard ». Il comporte également un petit jardin médiéval devant les communs.

©marceljoosen