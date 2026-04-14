Visite libre du jardin du château de Brouthières, Château de Brouthières, Brouthières

Visite libre du jardin du château de Brouthières Dimanche 7 juin, 14h00 Château de Brouthières Haute-Marne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Découverte libre des extérieurs uniquement, des parterres engazonnés bordés de haies, du parc à l’anglaise et du pigeonnier récemment restauré.

Près du cimetière, deux tilleuls du XVIIIe siècle, vestiges de l’allée primitive, peuvent encore être admirés.

Château de Brouthières 52230 Brouthières Brouthières 52230 Brouthières Haute-Marne Grand Est https://www.chateau-de-brouthieres.com/ Le château de Brouthières et son pigeonnier, tous les deux inscrits au titre des Monuments Historiques, ont été édifiés au milieu du XVIIIème siècle par la famille de Simony, originaire de Sienne en Italie.

Le château, de taille humaine, a été édifié dans le style classique selon un plan rectangulaire. Les façades, exemptes de décor, sont très harmonieuses, de par l’équilibre des pleins et des vides.

Le parc, côté village, a été transformé au XIXème siècle en parc à l’anglaise et donne l’impression d’un espace champêtre naturel, sans intervention de la main de l’homme.

Du côté du bois, un jardin dit “à la française” avec des parterres symétriques bordés de haies de buis subsiste.

Le pigeonnier, privilège de la noblesse et témoignage de la richesse du propriétaire, remonte lui aussi au XVIIIème siècle. Il a été récemment restauré.

Le château de Brouthières appartient à la même famille depuis près de trois siècles! Visite des extérieurs uniquement

Découverte libre des extérieurs uniquement, des parterres engazonnés bordés de haies, du parc à l’anglaise et du pigeonnier récemment restauré.

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