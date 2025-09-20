Visite libre du jardin d’Utopies Musée national de la Marine – Ancienne école de médecine navale Rochefort

Visite libre du jardin d’Utopies Musée national de la Marine – Ancienne école de médecine navale Rochefort samedi 20 septembre 2025.

Visite libre du jardin d’Utopies 20 et 21 septembre Musée national de la Marine – Ancienne école de médecine navale Charente-Maritime

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Déambulez dans les allées du jardin d’Utopies et découvrez un parcours d’interprétation qui présente les liens entre cet espace et l’Ancienne école de médecine navale.

Rencontrez des membres de l’épicerie solidaire La Boussole, qui assure la mise en œuvre et l’entretien du jardin.

Musée national de la Marine – Ancienne école de médecine navale 25 Rue Amiral Meyer, 17300 Rochefort, France Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 0546995957 https://www.musee-marine.fr En 1722, la première école de médecine navale au monde est inaugurée à Rochefort. Intégrée au premier hôpital de la Marine situé sur le quai aux vivres, cette école invente une pédagogie novatrice basée sur la pratique, l’observation et l’apprentissage de savoirs théoriques. Son fondateur, Jean Cochon-Dupuy milite pour que les chirurgiens soient formés au sein des hôpitaux maritimes afin qu’ils puissent s’instruire sur l’anatomie, les opérations de chirurgie, les maladies, la composition des remèdes et la manière de les administrer. En 1781, le roi décide de la construction d’un nouvel hôpital. Confié à Pierre Toufaire, cet ouvrage sera achevé en 1788. L’hôpital est resté en activité jusqu’en 1983 et est devenu propriété privé en 1989. Un pavillon, resté propriété de la Marine, abrite depuis l’origine l’école de médecine navale.

Les aménagements intérieurs se développent sur trois niveaux, chaque étage remplissant une fonction précise pour l’enseignement :

– Au rez-de-chaussée se situent le hall d’entrée, la salle des actes et la salle du conseil, espaces de représentation et d’enseignement, où l’école se met en scène ;

– Au 1er étage, la bibliothèque et son fonds d’ouvrages permettant d’asseoir les connaissances théoriques ;

– Au 2e étage, le musée et ses collections formant l’œil des élèves et servant aux démonstrations.

Aujourd’hui, cet établissement ouvert aux publics depuis 1998 est un musée et un lieux de mémoire. Les visiteurs y découvrent des aménagements, décors et collections datant de la fin du XVIIIe jusqu’au XIXe siècle.

Déambulez dans les allées du jardin d’Utopies et découvrez un parcours d’interprétation qui présente les liens entre cet espace et l’Ancienne école de médecine navale.

© Brumes Editions