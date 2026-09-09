Visite libre du jardin ethnobotanique et d’acclimatation, Jardin ethnobotanique et d’acclimatation « Les terrasses du Bosquet », Alès

Informations pratiques

Visite libre du jardin ethnobotanique et d’acclimatation 19 et 20 septembre Jardin ethnobotanique et d’acclimatation « Les terrasses du Bosquet » Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Jardin exceptionnellement ouvert le week-end.

Jardin ethnobotanique et d’acclimatation « Les terrasses du Bosquet » 1 rue Dhombres Firmas, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 56 50 24 https://pomologie.ville-ales.fr/ Le jardin ethnobotanique et d’acclimatation « les terrasses du Bosquet » situé au pied du fort Vauban évoque, à travers différentes parcelles, l’histoire des jardins de la période médiévale à nos jours avec entre autres un jardin des simples et un verger. Parc du Bosquet (au fond de la 1re allée sur la gauche). Le lieu possède une entrée secondaire : 21 rue Soubeyrannes.

Jardin exceptionnellement ouvert le week-end.

©Sophie Bernard