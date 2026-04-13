Visite libre du jardin, Jardin de La Filuzière, La Mouche samedi 6 juin 2026.

Adresse : 50320 La Mouche

Département : Manche

Tarif : 5€, 8€ couples, gratuit <18 ans.

5€, 8€ couples, gratuit <18 ans. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00 Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 - 2026-06-07T18:30:00+02:00

Visite libre dans un jardin de 18 000 m².
Exposition de Sculptures en métal recyclé de Karim Thomasse
Animation danse à partir de 18h.

Jardin de La Filuzière 50320 La Mouche La Mouche 50320 Manche Normandie 07 86 89 21 82 http://www.lafiluziere.fr Depuis 2008, les propriétaires composent un jardin de 18 000 m² sur cette ancienne prairie à moutons.
De nombreuses espèces de vivaces, arbustes et arbres de collection s’y côtoient : Hydrangeas, Styrax, Aralia, Palmiers, Phormiums, Grevilleas, Rosiers, Bambous, Erables du Japon, Cornus, Magnolias, Pieris, Conifères, Azalées, Rhododendrons, Prunus, Malus, Cistes, Pittosporums, Tetracentron, Parrotia, Calycanthus, Halesia, Kalmia, Albizia, Eucalyptus, Bouleaux, Fougères, Mahonias, Nolina, Scheffleras, Crinodendron hookerianum, Tetrapanax papyrifera , et des espèces moins connues : Pseudopanax, Heptacodium miconioides, Zenobia pulverulenta, Davidia involucrata (arbre à mouchoirs), Trochodendron aralioÏdes (arbre à roues), Oxydendrum, Daphniphyllum, Asimina Triloba, Zanthoxylum, Koelreuteria paniculata (savonnier), etc. Parking dans le champ en face du jardin, 5€ par personne, 8€ pour un couple, gratuit <18 ans. Une partie des recettes est reversée à l’association « humanité et biodiversité » Visite libre dans un jardin de 18 000 m². ©