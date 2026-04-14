Visite libre du jardin, Jardin de la rivière, Guéron

Visite libre du jardin 6 et 7 juin Jardin de la rivière Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

visite libre du jardin

Jardin de la rivière 1995 route de la belle épine, 14400 Guéron Guéron 14400 Calvados Normandie 02 31 92 82 92 https://jardin-de-la-riviere-gueron.jimdosite.com/ Situé aux portes de Bayeux et au bord de l’Aure, ce jardin privé de 6 500 m², présente différents espaces à thème, avec de nombreuses espèces végétales et aménagements paysagers. Au sud de Bayeux (3 km environ) sur la D67. Parking.

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©Michel Philippe