Visite libre du jardin, Jardin de Laroque, Escatalens

Visite libre du jardin 6 et 7 juin Jardin de Laroque Tarn-et-Garonne

Adultes 5€ enfants jusqu’à 14 ans gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Au Jardin de Laroque, la vue devient une expérience à part entière.

Chaque allée ouvre une perspective, chaque massif compose un tableau, chaque lumière révèle un détail que l’on n’avait pas encore perçu.

Pour les Rendez-vous aux jardins 2026, le lieu célèbre naturellement la vue. Couleurs, textures, jeux d’ombre et de lumière invitent à ralentir et à regarder vraiment.

Un jardin qui se découvre par couches, comme une beauté qui se laisse approcher doucement.

Jardin de Laroque 303 faubourg Tutet, Escatalens, Tarn et Garonne Escatalens 82700 Tarn-et-Garonne Occitanie 0645318789 http://www.lejardindelaroque.com/ Le jardin de Laroque est un parc créé il y a vingt ans. Il s’étend sur 2 hectares. A l’origine, sa vocation était essentiellement nourricière. Il est devenu depuis un jardin ornemental. La présence de nombreuses sources naturelles a permis la création de ruisseaux et bassins, le tout agrémenté de plantes aquatiques. La taille d’arbres, conifères et arbustes, sous différentes formes (art topiaire) lui confère un caractère particulier. La conception est fortement inspiré du Feng Shui, cet art millénaire d’origine chinoise qui a pour but d’harmoniser l’énergie environnementale d’un lieu de manière à favoriser la santé, le bien-être et la prospérité de ses visiteurs de Montauban, direction Montech, puis Castelsarrasin (D 813), 303 faubourg Tutet. Parking à proximité.

Au Jardin de Laroque, la vue devient une expérience à part entière.

©lejardindelaroque