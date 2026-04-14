Visite libre du jardin, Jardin de Patrick, Butot

Visite libre du jardin 6 et 7 juin Jardin de Patrick Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Jardin à l’anglaise, avec pointes japonisantes, quelques arbustes en topiaire, à découvrir par transparence et perspective.

Jardin de Patrick 22 route d’Hugleville-en-Caux, 76890 Butot Butot 76890 Seine-Maritime Normandie Entre Pavilly et Tôtes, en Pays de Caux, « Le Jardin de Patrick », membre de la SHD76 filiale de la Société Nationale d’Horticulture de France, s’offre à vous. Les ondulations d’une charmille, ouvrant la vue sur le jardin, invitent le passant à franchir la grille rouge. Depuis la longère au bord de la mare, différentes perspectives vous incitent à la promenade, ponctuée de sculptures, bustes, cages à oiseaux, vitrail de Pierrot Walbrecq … Chaises et bancs vous feront profiter de points de vue pour observer, sentir, écouter. La Chine vous accueillera avec sa pagode entourée de Cornus, Hydrangea, Acer. Autour du bassin, c’est le domaine des graminées (miscanthus zébrés, dactyles, fétuques) accompagnées de vivaces colorées, bercées par le vent et le chant de l’eau qui chute dans la rivière. Des « Mixed-Border » et des massifs traités par couleurs apportent lumière et mouvement. Le Cornus variegata horizontalis, l’Eucalyptus, le Cotinus purpureus, le sureau, le wegelia panaché, l’olivier de Bohème évitent la monotonie et donnent de la vie. Les visiteurs m’ont dit y avoir trouvé une paix intérieure et découvert plein de surprises. Alors, si vous aussi, voulez le découvrir, nous vous accueillerons avec plaisir

Jardin à l’anglaise, avec pointes japonisantes, quelques arbustes en topiaire, à découvrir par transparence et perspective.

©PatrickBeaucourt