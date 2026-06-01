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Visite libre du jardin, Jardin du Coudray, Longny les Villages

Visite libre du jardin, Jardin du Coudray, Longny les Villages

Visite libre du jardin, Jardin du Coudray, Longny les Villages samedi 6 juin 2026.

Lieu : Jardin du Coudray

Adresse : Le Coudray, 61290 Longny les Villages

Ville : 61290 Longny les Villages

Département : Orne

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : 5€, gratuit <12 ans.

Visite libre du jardin 6 et 7 juin Jardin du Coudray Orne

5€, gratuit <12 ans. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00 Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 - 2026-06-07T18:30:00+02:00

Jardin exceptionnel par sa densité, la composition et les nombreuses perspectives à découvrir
Une perte de repères assurée sur 3000 m2
Jardin ouvert le reste de l’année sur dates précises
Communication via offices de tourisme et Instagram a » jardin du Coudray »

Jardin du Coudray Le Coudray, 61290 Longny les Villages Longny les Villages 61290 La Lande-sur-Eure Orne Normandie
Jardin exceptionnel par sa densité, la composition et les nombreuses perspectives à découvrir

©jannet lionel

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