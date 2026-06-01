Visite libre du jardin, Jardin du Coudray, Longny les Villages
Visite libre du jardin, Jardin du Coudray, Longny les Villages samedi 6 juin 2026.
Visite libre du jardin 6 et 7 juin Jardin du Coudray Orne
5€, gratuit <12 ans. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00 Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 - 2026-06-07T18:30:00+02:00
Jardin exceptionnel par sa densité, la composition et les nombreuses perspectives à découvrir
Une perte de repères assurée sur 3000 m2
Jardin ouvert le reste de l’année sur dates précises
Communication via offices de tourisme et Instagram a » jardin du Coudray »
Jardin du Coudray Le Coudray, 61290 Longny les Villages Longny les Villages 61290 La Lande-sur-Eure Orne Normandie
Jardin exceptionnel par sa densité, la composition et les nombreuses perspectives à découvrir
©jannet lionel
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