Visite libre du jardin, Jardin « La Marie-Charlotte », Corneville-sur-Risle

Visite libre du jardin 5 – 7 juin Jardin « La Marie-Charlotte » Eure

Participation libre.

J’ai créé ce jardin normand à l’anglaise de 1 hectare en pleine nature (Natura 2000) en pleine vallée de la Risle. Espace potager, petit étang, petits et grands espaces pour se promener, se détendre ou réfléchir, seul ou en famille, venez échanger sur l’amour et les enjeux de la nature. Vous pourrez y cueillir quelques bouquets d’idées philisophiques ou naturelles à resemer chez vous. Ouverture gratuite (au chapeau), chacun donnera en fonction de ce qu’il aura reçu

Jardin « La Marie-Charlotte » 141 impasse de l'étang, 27500 Corneville-sur-Risle Corneville-sur-Risle 27500 Eure Normandie 06 60 89 53 55 https://www.parcsetjardins.fr/jardins/1880-la-marie-charlotte

