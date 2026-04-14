Visite libre du jardin, Jardin Palmes & Carpes, Villers-sur-le-Roule

Visite libre du jardin Samedi 6 juin, 10h00 Jardin Palmes & Carpes Eure

4€.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Balade à l’ombre des palmiers et regards sur la vie autour des points d’eau.

Jardin Palmes & Carpes 1 rue de l’Ouverdière, 27940 Villers-sur-le-Roule Villers-sur-le-Roule 27940 Eure Normandie

Balade à l’ombre des palmiers et regards sur la vie autour des points d’eau.

Marie CHRISTIAN©