Visite libre du jardin monastique de Tournus Jardin monastique Tournus

Visite libre du jardin monastique de Tournus 20 et 21 septembre Jardin monastique Saône-et-Loire

Entrée libre par le 27 quai nord.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le jardin monastique vous ouvre ses portes au profit de l’association Abbaye Saint-Philibert – Tournus – Patrimoine UNESCO.

Vous pourrez y découvrir une exposition sur l’histoire de la maison et du jardin par Monique Monnot.

Jardin monastique 10 place de l’Abbaye, 71700 Tournus Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

