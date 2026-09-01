Informations pratiques

Notre-Dame-de-Cenilly

Visite libre du jardin

Notre-Dame-de-Cenilly Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 14:00:00

fin : 2026-09-19 19:00:00

Date(s) :

2026-09-18 2026-09-19 2026-09-20

Présentation du jardin du Revers.

Oeuvres de trois artistes plasticiens.

[https://www.youtube.com/watch?v=LjtVPCf4ih4&t=13s](https://www.youtube.com/watch?v=LjtVPCf4ih4&t=13s) .

Notre-Dame-de-Cenilly 50210 Manche Normandie +33 6 63 55 30 18

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English : Visite libre du jardin

L’événement Visite libre du jardin Notre-Dame-de-Cenilly a été mis à jour le 2026-09-04 par Attitude Manche