Visite libre du jardin Notre-Dame-de-Cenilly
vendredi 18 septembre 2026 · Notre-Dame-de-Cenilly
Informations pratiques
Notre-Dame-de-Cenilly
Visite libre du jardin
Notre-Dame-de-Cenilly Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 14:00:00
fin : 2026-09-19 19:00:00
Date(s) :
2026-09-18 2026-09-19 2026-09-20
Présentation du jardin du Revers.
Oeuvres de trois artistes plasticiens.
[https://www.youtube.com/watch?v=LjtVPCf4ih4&t=13s](https://www.youtube.com/watch?v=LjtVPCf4ih4&t=13s) .
Notre-Dame-de-Cenilly 50210 Manche Normandie +33 6 63 55 30 18
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite libre du jardin
L’événement Visite libre du jardin Notre-Dame-de-Cenilly a été mis à jour le 2026-09-04 par Attitude Manche
À voir aussi à Notre-Dame-de-Cenilly (Manche)
- Garden-party-lecture au Jardin du Revers Le Mesnil Rave de Haut Notre-Dame-de-Cenilly 17 septembre 2026
- Visite libre du jardin, Le jardin du revers, Notre-Dame-de-Cenilly 18 septembre 2026
- Visite guidée du jardin, Le jardin du revers, Notre-Dame-de-Cenilly 18 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine visite guidée ou libre du jardin du Revers Notre-Dame-de-Cenilly 18 septembre 2026
- Visite accompagnée du jardin du Revers Notre-Dame-de-Cenilly 19 septembre 2026