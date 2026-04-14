Visite libre du jardin paysager et poétique d’une ancienne ferme alsacienne, Au Fil du Temps, Imbsheim

Visite libre du jardin paysager et poétique d’une ancienne ferme alsacienne 5 – 7 juin Au Fil du Temps Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Venez profiter d’un moment hors du temps et découvrez un jardin poétique et plein de délicatesse dans l’enceinte d’une ancienne ferme alsacienne entièrement restaurée à l’ancienne.

Sur place, profitez d’un salon de thé éphémère sur le thème des jardins (réservations conseillées au 06 25 00 08 64).

Au Fil du Temps 45 rue de l’école 67330 Imbsheim Bouxwiller Imbsheim 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 6 25 00 08 64 http://www.aufildutemps67.com L’une des plus grandes fermes alsaciennes à colombages du Pays de Hanau, entièrement préservée et restaurée à l’ancienne, vous accueille dans sa cour fleurie autour du marronnier centenaire, ses jardins d’agrément et son potager, ses quatre chambres d’hôtes de luxe. Salons de thé éphémères, tables d’hôtes, événements privés… un lieu d’exception hors du temps. Parking dans les rues du village (gratuit)

Venez profiter d’un moment hors du temps et découvrez un jardin poétique et plein de délicatesse dans l’enceinte d’une ancienne ferme alsacienne entièrement restaurée à l’ancienne.

©Maïté Louis