Visite libre du jardin pédagogique, Jardin du Pavillon, Ouistreham

Visite libre du jardin pédagogique Vendredi 5 juin, 15h00 Jardin du Pavillon Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T15:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T15:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Le collectif du jardin pédagogique participera pour la première fois cette année à la 23e édition des Rendez-vous aux jardins proposée par le ministère de la Culture dans plus de 2 800 parcs et jardins en Europe.

De nombreux professionnels et amateurs partageront leur passion des jardins et leur savoir-faire.

C’est l’occasion d’une porte ouverte au jardin pédagogique du Pavillon le vendredi 5 juin 2026 de 15h à 18h.

Venez nombreux rencontrer les membres du collectif autour de dégustations de boissons concoctées avec les plantes du jardin et d’un gouter préparé par le collectif cuisine du centre, tout en découvrant une exposition de peinture d’un des jardiniers du collectif.

Entrée libre et gratuite, tout public

Jardin du Pavillon 11 rue des arts, 14150 Ouistreham Ouistreham 14150 Calvados Normandie https://ouistreham-rivabella.fr/ Centre socioculturel municipal Parking devant le pavillon.

Le collectif du jardin pédagogique participera pour la première fois cette année à la 23e édition des Rendez-vous aux jardins proposée par le ministère de la Culture dans plus de 2 800 parcs et en …

©mairie-ouistreham