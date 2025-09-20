Visite libre du jardin public Hôtel de Ville Bolbec
Visite libre du jardin public Hôtel de Ville Bolbec samedi 20 septembre 2025.
Visite libre du jardin public
Hôtel de Ville 9 Square du Général Leclerc Bolbec Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
Date(s) :
2025-09-20
Aux abords de l’Hôtel de Ville, aménagement d’un jardin public verdoyant avec un espace de jeux pour les enfants. Un lieu qualifié de « grand parvis de la Mairie ». Un poumon vert au coeur de la ville. .
Hôtel de Ville 9 Square du Général Leclerc Bolbec 76210 Seine-Maritime Normandie
English : Visite libre du jardin public
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Visite libre du jardin public Bolbec a été mis à jour le 2025-08-06 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme