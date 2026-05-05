Visite libre du jardin sensoriel du parc de l’observatoire de Saint-Maur-des-Fossés, CHU La Pépinière, Saint-Maur-des-Fossés

Visite libre du jardin sensoriel du parc de l’observatoire de Saint-Maur-des-Fossés Samedi 6 juin, 14h00 CHU La Pépinière Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Le jardin sensoriel de l’Observatoire

À l’occasion de notre événement du 6 juin, le CHU La Pépinière ouvre au public son nouveau jardin sensoriel, de 14h à 18h.

Pensé comme un espace de découverte, de détente et de partage, ce jardin a été imaginé pour éveiller les sens à travers les plantes, les textures, les couleurs et les parfums. Il s’inscrit dans notre volonté de faire du site un lieu vivant, ouvert sur son territoire, favorisant les rencontres entre les familles hébergées, les habitants et nos partenaires.

Ce projet a vu le jour grâce à l’implication de nombreux partenaires et bénévoles, dans une démarche à la fois écologique, pédagogique et inclusive.

Nous serons heureux de vous accueillir pour découvrir ce nouvel espace et partager ensemble ce moment convivial.

CHU La Pépinière Avenue de l’Observatoire 94100 Saint-Maur-des-Fossés Saint-Maur-des-Fossés 94100 Le Parc Saint-Maur Val-de-Marne Île-de-France 07 49 52 95 58 https://www.facebook.com/emmaus.solidarite.org Le Centre d’Hébergement d’Urgence la Pépinière a ouvert ses portes en mai 2021, tout près des bords de Marne. Située sur les traces de l’ancien observatoire de Saint-Maur-des-Fossés, l’association Emmaüs Solidarité a investi ce site afin d’y accueillir une soixantaine de familles avec des enfants en bas âge.

En parallèle de l’accompagnement social proposé aux familles hébergées, un service animation dédie son temps à la convivialité, à la vie du lieu ainsi qu’à la valorisation de son patrimoine. Son jardin atypique de 2,6 hectares avec une riche biodiversité fait l’objet d’ateliers permaculture et de visites botaniques. L’un des objectifs de la Pépinière est l’ouverture au public afin que chacun puisse profiter des richesses de cet espace ainsi que de ses habitants. RER A / BUS 201

Visite libre du jardin sensoriel

Emmaus