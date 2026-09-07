Visite libre du LAAC, Le LAAC, Dunkerque

Informations pratiques

Visite libre du LAAC 19 et 20 septembre Le LAAC Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir les collections du LAAC via ses « incontournables » Appel Circus, le jardin de sculpture, la tempérance de Niki de St Phalle ou les salles « Fantasmagorie », « Paysages » & « Peintures hors cadre », des parcours renouvelès pour explorer le paysage, la figure humaine et les manières de s’en affranchir.

Le LAAC s’est aussi » Les desseins du dessin » une collection de dessins et d’estampes à découvrir dans les tiroirs du cabinet d’art graphiques.

Vous pourrez également parcourir l’exposition « Alfred Manessier, traverser le monde » (jusq’au 11 octobtre) Alfred Manessier développe une peinture abstraite étroitement lièe à son époque, nourrie par ses engagements, par les paysages, l’eau, la lumière de la Picardie et du Nord et par une réflexion constante sur le sacré.

Le LAAC 302 Avenue des Bordées, 59140 Dunkerque, France Dunkerque 59140 Dunkerque Nord Hauts-de-France 0328295600 https://www.musees-dunkerque.eu/laac/histoire-du-laac Au cœur d’un jardin de sculptures, d’eau, de pierre et de vent, à proximité immédiate de la plage, le LAAC défie le ciel avec son architecture étonnante en céramique blanche. Il conserve une très riche collection, miroir des années 1940–1980, et met à disposition de nombreux outils ludiques et interactifs pour une découverte en famille ou entre amis.

Venez découvrir les collections du LAAC via ses « incontournables » Appel Circus, le jardin de sculpture, la tempérance de Niki de St Phalle ou les salles « Fantasmagorie », « Paysages » & « Peintures hors …

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