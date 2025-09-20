Visite libre du lavoir d’Arthonnay Lavoir d’Arthonnay Arthonnay

Entrée libre

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la mairie-lavoir d’Arthonnay ouvre exceptionnellement ses portes au public. Venez découvrir ce bâtiment typique de la Bourgogne-Franche-Comté.

Les mairies-lavoirs sont des édifices que l’on trouve essentiellement en France, principalement en Bourgogne-Franche-Comté. Nés des idées hygiénistes, ils sont construits à partir du début du XIXe siècle, soit en ajoutant une salle à un lavoir existant, soit en édifiant les deux en même temps.

Lavoir d'Arthonnay 89470 Arthonnay Arthonnay 89740 Yonne Bourgogne-Franche-Comté parking sur place.

© Commune d’Arthonnay